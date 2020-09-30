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Gündem Ajanslar son dakika geçti! ABD ordusu faciadan döndü
Gündem

Ajanslar son dakika geçti! ABD ordusu faciadan döndü

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen kazada ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:48:00 -
Ajanslar son dakika geçti! ABD ordusu faciadan döndü

ABD’de F-35 tipi bir uçak yakıt ikmali yaptığı sırada diğer uçakla çarpışarak düştüğü öğrenildi. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kazanın sebebi araştırılıyor.

Uçak kazası, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Imperial bölgesinde meydana geldi. Kazada, F-35’in havada yakıt ikmali yaparken bir tanker uçakla çarpıştığı açıklandı.

Pilotun kendisini son anda fırlatarak kurtardığı da öğrenilen bilgiler arasında.

Kazanın nedeni belli değil

Amerikan Ordusu ise kazanın neden olduğunu araştırıyor.

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