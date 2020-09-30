Ajanslar son dakika geçti! ABD ordusu faciadan döndü
Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen kazada ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü açıklandı.
ABD’de F-35 tipi bir uçak yakıt ikmali yaptığı sırada diğer uçakla çarpışarak düştüğü öğrenildi. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kazanın sebebi araştırılıyor.
Uçak kazası, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Imperial bölgesinde meydana geldi. Kazada, F-35’in havada yakıt ikmali yaparken bir tanker uçakla çarpıştığı açıklandı.
Pilotun kendisini son anda fırlatarak kurtardığı da öğrenilen bilgiler arasında.
Kazanın nedeni belli değil
Amerikan Ordusu ise kazanın neden olduğunu araştırıyor.