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Gündem Ajanslar "son dakika" geçiyor! Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti
Gündem

Ajanslar "son dakika" geçiyor! Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-12 15:11:00 -
Ajanslar "son dakika" geçiyor! Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti

Diplomatik kaynaklar "İsrail Limanı'nda engellenen yardım için Türk yetkililer harekete geçti" açıklamasını yaptı.

İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, Filistinliler abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı tarafından organize edilen yardım sevkiyatını engelliyor.

Ajansın Başkanı Philippe Lazzarini, "Teşkilata karşı düşmanca bir tavır var." dedi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye, UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlar kapsamında 26 ton gıda yardım yapıyor.
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Bu kapsamda Mersin Limanı'nda UNRWA'ya bin 100 konteyner dolusu un ve benzeri gıda ürünleri hibe edildi.

UNRWA ile İsrail arasındaki anlaşma kapsamında hibe edilen gıda ürünleri Aşdot limanı'na gitti.

Yaklaşık bin 100 konteynırdan oluşan yardımın yaklaşık 200 konteynırlık bölümü geçti ancak kalan kısmının girişine henüz izin verilmedi.

Konteynırlardaki gıda ürünlerin raf ömrü 3-4 hafta. Türk yetkililer bu ürünlerin filistinlilere ulaşması için israilli yetkililerle iletişime geçti.

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Yorumlar

FERDİ ÇELİK

öyle bir başlık ve görsel kullanıyorsunuz ki görende savaş açtık falan sanır.

Ahmet

Bomba haber yahu bu nedir ya
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