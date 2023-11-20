Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e 'Burkan füzesi' ile vuruldu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını kaydetti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesini kullanmaya başladıklarını söylemişti.

Burkan füzesi daha önce Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından da kullanılmıştı.

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HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında yer alan İsrail'e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef alıyor.

İsrail de savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.