Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 400 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, böylece Kursk Eyaleti’ne yönelik saldırı girişiminin başlamasından bu yana öldürülen Ukraynalı güçlerin toplam sayısının 8.200’e ulaştığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ordu havacılığı ve topçu ateşiyle desteklenen Kuzey Grubu birlikleri, Ukrayna’nın 6 saldırısını püskürttü.

Rus Sputnik haber ajansına göre, taktik operasyonel havacılık, Sumi bölgesinde Ukrayna askerinin ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere operasyon gerçekleştirdi.

Haberde son 24 saat içinde Ukrayna kuvvetlerinin kayıplarının; 400 kadar asker, bir tank, üç zırhlı personel taşıyıcı ve 14 zırhlı muharebe aracı da dahil olmak üzere 18 birim zırhlı araç olduğu iddia edildi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Ağustos ayının ilk haftasında, Rusya’ya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en büyük kara saldırısı olarak tanımlanan Kursk saldırısını düzenlemişti.

Kaynak: Aawsat