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Gündem Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü
Gündem

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-01 22:37:00 -
Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili gündemi sarsacak verileri paylaştı. Moskova yönetimi, Ağustos başından bu yana 8 bin 200 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 400 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, böylece Kursk Eyaleti’ne yönelik saldırı girişiminin başlamasından bu yana öldürülen Ukraynalı güçlerin toplam sayısının 8.200’e ulaştığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ordu havacılığı ve topçu ateşiyle desteklenen Kuzey Grubu birlikleri, Ukrayna’nın 6 saldırısını püskürttü.

Rus Sputnik haber ajansına göre, taktik operasyonel havacılık, Sumi bölgesinde Ukrayna askerinin ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere operasyon gerçekleştirdi.

Haberde son 24 saat içinde Ukrayna kuvvetlerinin kayıplarının; 400 kadar asker, bir tank, üç zırhlı personel taşıyıcı ve 14 zırhlı muharebe aracı da dahil olmak üzere 18 birim zırhlı araç olduğu iddia edildi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Ağustos ayının ilk haftasında, Rusya’ya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yapılan en büyük kara saldırısı olarak tanımlanan Kursk saldırısını düzenlemişti.

Kaynak: Aawsat

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