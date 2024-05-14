  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Hakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu

Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap

Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaştı! Portekizli’nin maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan fiyatlardan çok ama çok farklı…

Milli Muharip Uçak Kaan'ın maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan satış fiyatları ise bu açıklamayla sil baştan olabilir

Yer: İstanbul Havalimanı! Bebek arabasından servet çıktı

Vatandaşlar 'gizemli sesi' Naci Görür'e sormuştu: Açıklama geldi!

Avrupa ülkesinin uykularını kaçıran gelişme! Böyle duyurdular: Türk SİHA'ları füzeleri ateşledi

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak

Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada
Dünya Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi
Dünya

Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 18:41:00 -
Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Bugrovatka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe
Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

Ekonomi

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!
Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!

Dünya

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı! Rusya çok önemli gelişmeyi duyurdu!

Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali
Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali

Dünya

Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali

Libya ve Rusya arasında kritik görüşme
Libya ve Rusya arasında kritik görüşme

Dünya

Libya ve Rusya arasında kritik görüşme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23