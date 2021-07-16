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Dünya Ajanslar az önce dünyaya servis etti! Rusya'da kaybolan uçak bulundu
Dünya

Ajanslar az önce dünyaya servis etti! Rusya'da kaybolan uçak bulundu

Sibirya'da kaybolan Rus yolcu uçağı bulundu. Uçakta yer alan 17 yolcunun hayatta olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 17:15:00 -
Ajanslar az önce dünyaya servis etti! Rusya'da kaybolan uçak bulundu

Rus yolcu uçağının kaybolduğu bilgisi alınmıştı. Uçağın sert iniş yaptığını tüm yolcuların hayatta olduğunu açıkladı.

Reuters'ın Interfax'ı kaynak gösterdiği son dakika haberine göre, Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu. Rus basınına konuşan acil durumlar servisinden bir kaynak, Tomsk şehrinde 17 kişiyi taşıyan ve kalkıştan kısa bir süre radardan kaybolan uçağın bulunduğunu, uçağın sert iniş yaptığını tüm yolcuların hayatta olduğunu açıkladı.

Uçakta 17 kişinin bulunduğu biliniyor.

SiLA şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada uçağın Kedroviy kentinden Tomsk’a hareket ettiğini söyledi.

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