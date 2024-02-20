  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ajanlar yakalandı! O ülkeye bilgi sızdırmışlar
Gündem

Ajanlar yakalandı! O ülkeye bilgi sızdırmışlar

Yeniakit Publisher
2024-02-20 12:01:00 -
Ajanlar yakalandı! O ülkeye bilgi sızdırmışlar

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddiasıyla 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap
Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Askerliği neden Sivas’ta bedelli yaptın? Köşeye sıkışan Özdağ'ın adayı Azmi'den şaka gibi cevap

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'

Siyaset

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'

Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!
Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!

Gündem

Ümit Özdağ'ın İliç provokasyonuna mahkeme engeli!

Ümit Zileli’den Mustafa Albayrak’a çirkin saldırı! Albayrak bu hadsize haddini bildirdi
Ümit Zileli’den Mustafa Albayrak’a çirkin saldırı! Albayrak bu hadsize haddini bildirdi

Medya

Ümit Zileli’den Mustafa Albayrak’a çirkin saldırı! Albayrak bu hadsize haddini bildirdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23