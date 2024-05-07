Ajan ağının suikast planı bozuldu! Rus ajanlar: Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer üst düzey Ukrayna yetkililerini öldürtmek için Ukraynalı albayları kullandığını açıkladı.

SBU, Ukrayna hükümeti koruma ünitesinden iki albayın, Zelenskiy ve üst düzey yetkililere suikast planına dahil olduğunu, albayların tutuklandığını ifade etti.

Açıklamaya göre, tutuklanan albaylar, Ukrayna'da bulunan bir Rus ajan ağının bir parçasıydılar.

'CELLAT' ARIYORLARDI

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre tutuklanan albaylar, Zelenskiy'nin korumaları arasında onu rehin alıp öldürecek "cellatlar" arıyordu.

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