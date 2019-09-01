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AItın madalya kazanan özel sporcuya karşılama töreni

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Para Athletics Grand Prix'te uzun atlamada altın madalya kazanan özel sporcu Esra Bayrak, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı

01 Eylül 2019 Pazar 22:28
AItın madalya kazanan özel sporcuya karşılama töreni


SAMSUN (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Para Athletics Grand Prix'te uzun atlamada bu sene üst üste 7'nci kez altın madalya kazanan özel sporcu Esra Bayrak, memleketi Samsun'a geldi.

Paris'te 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen World Para Athletics Grand Prix'te altın madalya kazanan Esra Bayrak, antrenörü Aytunç Göz ile Dubai'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular Eda Yıldırım ile Fatma Damla Altın, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Esra Bayrak, yoğun ve yorucu bir sezon geçirdiğini, bunun yanı sıra ufak bir sakatlık geçirdiğini anlatarak, "2019 yılındaki tüm Grand Prixlerde bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Kimin başardığının önemi yok, yeter ki bizim bayrağımız hep en tepede olsun. Bunun için durmadan mücadele edeceğim. Yanımda olan herkese teşekkürler." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a teşekkür eden Esra, "Herkesin duasını bekliyorum. Birisi gerçekleştirene kadar tüm hayaller imkansız gözükür." ifadesini kullandı.

Milli sporcu, şimdiki hedefinin 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ve ilk 4 sporcunun doğrudan Tokyo 2020 biletini alacağı Dünya Para Atletizm Şampiyonasında başarı kazanmak olduğunu kaydetti.

Esra Bayrak'ın bu başarıyla kendi kategorisinde üst üste 7'nci grand prix kazanan ilk sporcu olduğu belirtildi.

Kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da törene katılarak, Bayrak'ı tebrik etti.

Törende Kasapoğlu, Esra Bayrak ve diğer sporculara çiçek verdi.

Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:28
  1. Esra Bayrak
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