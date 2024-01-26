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Dünya Airbus, uçak geri dönüşüm projesini Çin’de başlattı
Dünya

Airbus, uçak geri dönüşüm projesini Çin’de başlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 20:35:00 -
Airbus, uçak geri dönüşüm projesini Çin’de başlattı

Airbus, Çin’in güneybatısındaki önemli bir havacılık merkezi olan Chengdu’da “Airbus Yaşam Döngüsü Hizmetleri Merkezi (ALSC)” adlı ilk küresel uçak geri dönüşüm projesini açıkladı. 60 hektarın üzerinde bir alana kurulan ALSC, çok çeşitli ana akım uçak türlerini idare etme ve kullanımdan kaldırılan uçakların yeniden kullanılabilir parçalarının yeniden satışı için küresel dağıtım kanalları sağlama kapasitesine sahip.

Toplam 6 milyar yuan (yaklaşık 844,55 milyon dolar) yatırımla inşa edilen proje, uçak bileşenlerinin ve malzemelerinin geri dönüşüm oranını artırmayı ve böylece uçakların ağırlıkça yüzde 90’ın üzerinde çevre dostu geri dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor.

Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO’su George Xu, “ALSC’nin açılışı, Çin ile Avrupa arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesinde yeni bir vurgu olacak” dedi. Chengdu, havacılık endüstrisinin hızla gelişmesi için çabalıyor. Sichuan Province Airport Group Co., Ltd.'ye göre, 2023 yılında şehirdeki iki uluslararası havaalanında 74,92 milyondan fazla yolcu yolculuğu ve toplam 771 bin ton kargo ve posta hacmi kaydedildi.

Airbus, Çin’in Aralık 2023 tahmini, Çin’in 2042 yılına kadar dünyanın en büyük havacılık hizmetleri pazarı haline geleceğini ve piyasa değerinin 54,1 milyar ABD dolarına çıkacağını öngörüyor.

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