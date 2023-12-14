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Dünya Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni
Dünya

Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
2023-12-14 09:43:00 -
Airbnb'den İtalya'ya 576 milyon euro ödeme sözü! İşte nedeni

İtalya yargısı ile kısa dönemli konut kiralama şirketi Airbnb arasındaki ‘Vergi kaçakçılığı’ meselesinde uzlaşmaya varıldı.

Amerikan merkezli Airbnb’nin 576 milyon euro ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Geçtiğimiz ay İtalyan makamları Airbnb’nin 779 milyon euro’suna el koymuştu. Soruşturmayı yürüten savcılar Airbnb’yi 2017 ile 2021 yılları arasında İtalyan ev sahiplerinin toplamda 3.7 milyar euro’yu bulan kira gelirleri üzerinden alınması gereken yüzde 21 oranındaki vergiyi tahsil etmemekle suçlamıştı.

İtalyan makamları ile görüşmeleri yürüten Airbnb’nin İrlanda ofisi, dün 576 milyon euro’luk anlaşmayı kabul ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, evini kiralayanlardan herhangi bir ödeme talep edilmeyeceği ifade edildi.

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