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AirBaltic, Havaş’ın işbirliğiyle en dakik havayolu seçildi

Havaş’ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli AirBaltic, OAG’nin araştırmasında ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’ seçildi.

08 Ocak 2019 Salı 11:53
AirBaltic, Havaş’ın işbirliğiyle en dakik havayolu seçildi

Havacılık sektörünün önde gelen markalarından Havaş’ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli AirBaltic, OAG’nin araştırmasında ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’ seçildi. AirBaltic aynı araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en dakik ikinci havayolu unvanını da aldı.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Riga Havalimanı’nda faaliyete başladığımız 2010 yılından bu yana Letonya’nın bayrak taşıyıcısı ve havalimanının en önemli kullanıcısı airBaltic’e tam kapsamlı yer hizmetleri sunuyoruz. Operasyon zincirimizde, sürdürülebilir hizmet kalitesi ile güvenlik ve zamanında hizmet unsurlarını en temel önceliklerimiz olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, airBaltic’in Avrupa’nın en dakik havayolu seçilmesi ve son beş yılda listede en üst sıralarda yer almasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:53
  1. Havacılık sektörü
  2. Havaş
  3. AirBaltic
  4. OAG
  5. Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak

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