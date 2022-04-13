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Gündem Aileyi parçalamayı misyon edinen feministlere şok! Kapatma davası açıldı
Gündem

Aileyi parçalamayı misyon edinen feministlere şok! Kapatma davası açıldı

Ezanı bile ıslıklayarak İslam'a olan kinlerini gözler önüne seren ve aileyi yıkma girişimleri ifşa olan feminist kadın oluşumları için harekete geçildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yönelik "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:12:00 -
Aileyi parçalamayı misyon edinen feministlere şok! Kapatma davası açıldı

 yeniakit.com.tr 

Aileyi parçalamayı kendisine misyon edinen ve karanlık odaklar tarafından desteklenen feminist dernekler için harekete geçildi. 

Kadın cinayetlerini patlatan "İstanbul Sözleşmesi"ni dayatarak erkek ile kadını düşmanlaştırmaya çalışan feminist Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yönelik "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

Aile yapısını parçalamaya çalıştıkları devlet tarafından farkedildi

 

Aileyi parçalama amaçları devlet tarafından farkedilen sözde platform, yazılı açıklamada bulunarak "İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin 'kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı' gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Hem kadın cinayetlerini patlatmaya sebep oldular hem de AK Parti hükümetini suçladılar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, İstanbul Sözleşmesi'yle birlikte kadın cinayetlerini patlattıklarını örtbas ederek, ''Kadın cinayetlerini durdurmakla ilgili yıllardır etkin bir süreç işletmeyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çekenler, 6284'ü bile bizim kadar kamuoyuna duyurmayanlar, yıllardır kadın cinayetlerini durdurmak isteyenleri korkutmaya çalışıyor. Korkmadık ve sinmedik."diye konuştu.

Yine erkekleri düşmanlaştırmaya çalıştılar

Erkek düşmanlığını bir kez daha dile getiren Ataselim, "Erkeklik, kadınlara savaş açtı. Toplumun marjinalinde kalmış olan bir grup erkeğin isteği üzerine açılan bir davadır bu. Yetkili merciler de dikkate alıyor. Mücadele durmaz. Bu hukuksuz iddialarla, kapatmak o kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

Aileye düşman oluşuma CHP'li Böke'den destek

Aileye düşman oluşuma CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin de sosyal medya hesabından destek verdiği ve "Eril düzenin hukuksuz ve içi boş davalarla hedef aldığı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yanındayım! Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, asla yalnız yürümeyeceğiz ve #KadınCinayetleriniDurduracağız!" ifadelerini kullandığı görüldü.

 

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