Aileyi parçalama ihalesi Soros’a

İsmail Uğur Ankara

Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 162 pilot okulda uygulamaya konulan ve Akit’in ısrarlı yayınları sonrası tümden iptal edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, şimdi de Soros’un vakıfları üzerinden özel sektör eliyle devam ettiriliyor. Uzmanların “Aileyi parçalama projesi” olarak nitelediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, cinsiyeti ortadan kaldırarak yaratılış fıtratına aykırı sapkınlıkları meşrulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm dünyada uygulamaya konuluyor.

Cinsiyetsizleştirme projesi için para dağıtıyorlar

Siyonist finans spekülatörü George Soros’un finansmanıyla kurulan Sivil Toplum Destek Vakfı, Londra merkezli Turkey Mozaic işbirliği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi için uygulayıcı sivil toplum kuruluşlarına para dağıtıyor. Sorosçu vakıf, 12 ay süreli açıkladığı proje destek programının tanıtımında; toplumsal cinsiyet eşitliği misyonuyla hareket eden dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara en az 200 bin TL destek vereceğini açıkladı.

Aileye yönelen saldırı savaş tehdidi kadar önemli

Yeni Akit’e konuşan Aile Danışmanı ve Sosyolog Doç. Dr. Muhsin Yılmazçoban, Müslüman toplumların devamlılığının en büyük dayanağının sağlam aile yapısı olduğunu vurgulayarak, “Bugün Batı aklının üçüncü bir cinsiyet olarak tanımladığı ve dünyanın tanıması için uğraştığı insan formu, Allah’ın sapkınlık olarak nitelediği bir durumdur. İnsan fıtratına aykırı bu sapkınlığı yaygınlaştırmak ve normalleştirmek, insan neslinin geleceği için nükleer bir felaketten daha tehlikelidir. Aile yapımıza yönelik sinsice uygulamaya koydukları ifsat projeleri, konvansiyonel bir savaş tehdidi kadar önemli görülmelidir. Devletimizin bu tür ifsat faaliyetleri karşısında uyanık ve temkinli olması gerekiyor. İnancımıza göre insan kadın ve erkek olmak üzere iki cins olarak yaratılmıştır. Bugün Batı aklının üçüncü bir cinsiyet olarak tanımladığı ve dünyanın tanıması için uğraştığı insan formu, Allah’ın sapkınlık olarak nitelediği bir durumdur. Dolayısıyla kendi toplumlarına da zarar verecek bir yola girmiştir” ifadesini kullandı.