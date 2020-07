Aileyi enkaza çeviren sözleşme feshedilsin

Mağdur Çocuklar ile Baba Hakları Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse, “Çok açık söylemeliyiz ki İstanbul Sözleşmesi bir Batı projesi olup başta dini değerlerimiz olmak üzere ahlaki ve ailevi değerlerimizi yıkmak için planlı projeli gerçekleştirilmiş batılılar tarafından da yapılmış bir sözleşmedir. Bu projenin siyasi ayakları da eşcinsel ve feminist STK’lar da iptal edilmesine karşı çıkmıştır ve çıkıyorlar. Söz konusu İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi onlara ağır gelmektedir. Çünkü onlar bu sözleşme üzerinden beslenmektedirler. Şu çok açıktır ki toplumu sürekli cinsiyet eşitlik kavramında yanıltan bu sözleşmesnin amacı kadın kadına, erkek erkeğe evliliği yani eşcinselliği yaygınlaştırmak iftiraların meşrulaştırılmasına sebep olmaktadır” dedi.

“Önce manevi değerler sonra toprakları işgal edecekler!”

Köse 2011 yılından sonra istatistiklere bakıldığında her şeyin gayet gözle görülebileceğini belirterek, “Birilerinin Çanakkale’de geçemediği Türkiyemizi başta dini değerlerimiz olmak üzere ahlaki ve aile yapımızı yıkarak önce manevi değerlerimizi parçaladıktan sonraki hedef Türkiye’nin toprak bütünlüğünü işgal etmek olduğu açıktır. Aslında başından beri Haç Hilal kavgası şu anda aile üzerinden yürümekte ama çok sinsi bir şekilde yürümektedir. Öyle ki kadını kullanarak kadını koruyoruz bahanesiyle çıkardıkları bu sözleşme adeta aile değerlerimizi dini değerlerimizi ve ahlaki değerlerimizi altüst etmiştir.

“Sözleşme yırtılmalıdır!”

İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerine dikkat çeken Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin da, “İstanbul Sözleşmesi’nin ‘Tazminat’ başlıklı 30/1 maddesinde ‘Taraflar mağdurların bu Sözleşmede belirlenen herhangi bir suç nedeniyle faillerden tazminat talep etme hakkına sahip olmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır’ denilmektedir. Hemen anımsayalım ki cinsiyet ayrımcısı bu sözleşmeye göre ‘şiddet mağduru’ olarak sadece kadınlar ve şiddet uygulayan olarak da yine sadece erkekler kodlanmış durumdadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin 48. maddesine göre ‘Taraflar bu sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.’ İstanbul Sözleşmesi’ne göre her şey ama her şey şiddet tanımı içindedir; mağdur daima kadındır ve karı-koca arasında küçük ya da büyük sorun çıkarsa arabuluculuk ve uzlaştırma yasaktır.

Bu madde bile tek başına İstanbul Sözleşmesi denen melanetin resmi evlilikleri bitirmek, aile kurumunu yıkmak amacı güttüğünün kör gözler için bile çok açık ve net bir kanıtıdır! İstanbul Sözleşmesi denen paçavra, yıkım geri dönülemez boyutlara varmadan bir an önce yırtılıp atılmalıdır!” açıklamasında bulundu.