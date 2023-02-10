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Spor Ailesiyle birlikte destek verdi! Enner Valencia'dan alkışlanacak davranış
Spor

Ailesiyle birlikte destek verdi! Enner Valencia'dan alkışlanacak davranış

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, yardım çalışmalarına ailesiyle birlikte destek verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:24:00 - 2023-02-10 16:24:43

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi, kolilerin tırlara yüklenmesine yardım etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, gerekli malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Valencia da ailesiyle birlikte Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine geldi. Çalışmalara destek veren Valencia, çocuklarıyla birlikte malzemeleri de tırlara yükledi.

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