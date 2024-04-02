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Yaşam Ailesini rehin aldı! Özel harekat devreye girdi
Yaşam

Ailesini rehin aldı! Özel harekat devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-04-02 03:56:00 -
Ailesini rehin aldı! Özel harekat devreye girdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan şahıs, polise teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Özel harekat polisleri devreye girerek saldırganı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre ’kasten yaralama’ suçundan aranan V.U., polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen V.U. teslim olmayınca bölgeye itfaiye, sağlık ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken özel harekat polisleri de eve operasyon düzenledi. Eve giren polis, V.U.’yu gözaltına alırken evde bulunanlara ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kaynak: AA
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