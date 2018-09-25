Ailesini katleden 76 yaşındaki şahıs jandarma ile çatışmaya girdi

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyünde meydana geldi. Bekir Avcı (76), evinde tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avci'yı (18) tabanca ile sırtından vurarak öldürüp kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı, Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı Güzelyurt Köyü yakınlarında sabaha karşı görüldü. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren Bekir Avcı, vurularak yaralandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılan Bekir Avcı burada köylüler tarafından linç edilmek istenildi. Olay sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Avcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Bekir Avcı için hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan Bekir Avcı'nın 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini, bir çocuğunu ve teyzesi oğlunu öldürdüğü ve cezaevine gidip çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.