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Ailesine kızdı! Yaşadıkları evi ateşe verdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:56
Ailesine kızdı! Yaşadıkları evi ateşe verdi

Başkentte ailesiyle tartışan genç, yaşadıkları evi ateşe verdi. 

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Z.Ü. isimli genç, oturdukları dairede anne ve babasıyla tartıştı. Z.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine daireyi ateşe verdi. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Apartman sakinleri, akşam saatlerinde yangının çıktığı daireden bağrışmalar duyduklarını, daha sonra evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle pencereden dışarı baktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Komşuları, Z.Ü'nün madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:56
  1. Ankara
  2. yangın

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