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Ailesinden 5 kişiyi katleden caninin hedefinde 4 kişi daha varmış

İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde 5 kişiyi öldüren katil zanlısının hedefinde 4 kişi daha olduğu öğrenildi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:47
Ailesinden 5 kişiyi katleden caninin hedefinde 4 kişi daha varmış

İstanbul Başakşehir ve Esenyurt'ta 5 kişiyi öldüren saldırganın amcası, "Hedefinde 4 kişi daha vardı" dedi.

Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan önce bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i daha sonra kardeşi Mühendis Gürkan'ı ve öz çocukları Göksal Gürkan ile Gökmen Gürkan'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

"Hedefinde 4 kişi daha vardı"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Şinasi Gürkan'ın amcası Mehmet Gürkan, "Bu bir felaketti. Hem karşı tarafı hem bizim tarafı hem evladını vurdu. Karşı tarafın canını yaktı. Allah kimsenin başına getirmesin. Hedefinde 4 kişi daha vardı. Ama ben izin vermedim, çocuklara haber verdim. Saat gece 03.30 - 04.00 gibi yakalamış getirmişler. Şu anda acımız çok. Ben öz amcasıyım. Yıllardır ona insan olması için tembihte bulunuyorum. Cezaevinde hiçbir zaman gidip görmedim ve sevmedim. Şaşırmış, keşke çocukları vurduktan sonra kendi kafasına da sıkıp intihar etseydi. Bu kadar üzülmezdim. Eşinden boşanmıştı, eşini kimin vurduğunu bilmiyorum. Çocuğun biri askerden izine gelmiş, öteki de okuyordu. Kızı Kars'tan aradı beni. 'Babam amcamı vurmuş, haberin var mı' dedi. O anda ben karakola gittim ve gerçeği öğrendim" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:47
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. Başakşehir
  4. Esenyurt
  5. cinayet
  6. 5 kişiyi öldürdü
  7. korkunç gerçek
  8. Şinasi Gürkan

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