SON DAKİKA
Aktüel Ailesi mezarını bile hazırladı 32 yıl sonra ortaya çıkan sır
Ailesi mezarını bile hazırladı 32 yıl sonra ortaya çıkan sır

13 yaşında sırra kadem bastı, tek bir izine bile ulaşılamadı. Ailesi mezarını yaptırıp ölümünü kabullenmişken 32 yıl sonra şok gerçek ortaya çıktı.

ABD’nin Arizona eyaletinde 1994 yılında kaybolan bir çocukla ilgili dosya, 32 yıl sonra gelen çarpıcı gelişmeyle yeniden gündeme geldi.

Ailesinin öldüğünü düşünerek mezar yaptırdığı 13 yaşındaki Christina Marie Plante’nin hayatta olduğu ortaya çıktı.

ABD basınından New York Post'un haberine göre olay, Star Valley kasabasında yaşandı. Atına bakmak için evden ayrılan Plante’den bir daha haber alınamazken, dosya uzun yıllar “şüpheli kayıp” olarak kayıtlarda kaldı.

 Aradan geçen sürede sonuç alınamaması üzerine aile, küçük kızın hayatını kaybettiğini varsayarak onun adına mezar hazırladı.

Dosya, Gila County Sheriff's Office bünyesindeki “Soğuk Vaka” birimi tarafından modern teknoloji ve gelişmiş DNA analizleri kullanılarak yeniden açıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Plante’nin kimliği doğrulandı ve 32 yıl sonra hayatta olduğu tespit edildi.

Şeriflikten yapılan açıklamada, gelişmenin ileri teknoloji destekli soruşturmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Bugün 45 yaşında olan Plante’nin kaybolduğu tarihten bu yana nerede olduğu ve neden ailesiyle iletişim kurmadığına ilişkin detaylar ise paylaşılmadı. Yetkililer, özel hayatın gizliliği ve sürecin hassasiyeti nedeniyle bilgi verilmeyeceğini açıkladı.

Mezarı dahi hazırlanan bir çocuğun yıllar sonra sağ bulunması, ABD’de geniş yankı uyandırırken, olay benzer vakalar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

3 gündür aranıyordu! Kayıp kız çocuğu bulundu
Kayıp gençten acı haber! Cesedi derede bulundu
Çin tarafından gözaltına alınan Uygur anne yıllardır kayıp!
cuma aktaş

Nerede olacak Epstein adası veya benzeri yüz kızartıcı bir yerde olduğundandır. Amerika b.kunda boğuluyor.
