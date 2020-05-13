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Aktüel

Ailesi ararken cesedini buldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ailesinin aradığı adam, inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:17:53 -
Ailesi ararken cesedini buldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ailesinin aradığı adam, inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Mahallesi, Esenler Sokak’ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Mustafa’nın eve gelmemesi üzerine ailesi aramaya başladı. Mahallede bulunan inşaat halindeki 8 katlı apartmana gelen aile, Ahmet Mustafa’yı asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. Ailenin feryatlarını ve ağlama seslerini duyan bitişik apartmandaki vatandaşlar olay yerine gelerek 112’yi aradılar. Acil servis ekipleri Ahmet Mustafa’nın hayatını kaybettiğini belirleyerek durumu 155’e bildirdiler. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının gerekli incelemeleri yapmasının ardından Mustafa’nın cesedi otopsi için adli tıpa gönderildi.


Ahmet Mustafa’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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