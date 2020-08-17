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İSLAM

Ailenin temel elementleri eşlerdir

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur, "Allah, hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. (Benim için annemin sırtı gibisin, bana haramsın) diyerek “zıhar” yaptığınız kadınlarınızı, (Allah bu sözden dolayı) anneniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz evladınız kılmamıştır. Bu, sizin ağızlarınızla söylediğinizdir. Allah, hak olanı söyler ve (dosdoğru) yola iletir." (33/Ahzâb 4)

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:21:00 -
Ailenin temel elementleri eşlerdir

Mutluluk ve mutsuzluğun sorumluluğunun kendisi olduğunu bilen bütün kişilikler, sadece kendileri için bir iç güvenlik ve özgürlük ortamı oluşturmakla kalmazlar, mensubu bulundukları aile için de bir ailevi güvenlik ve özgürlük alanı açmış olurlar. Bu sayede söz konusu ailevi güvenlik ve özgürlük ortamı, aileyi dış etkilerden korur ve ev dışından esecek rüzgârlara karşı karı-kocayı dayanıklı kılar. Ailenin temel elementleri eşlerdir.

Tıpkı oksijen ve hidrojenin suyu oluşturması gibi, karı-koca da aileyi oluşturur. Hidrojen ve oksijeni birbirinden ayrıştırınca nasıl ortada su diye bir şey kalmayıp biri yanıcı diğeri yakıcı iki gaz ortaya çıkarsa, aynen bunun gibi, eşler ayrılınca da ortada aile diye bir şey kalmaz. Aile, işlevi açısından da bir su gibidir; bu su topluma hayat verir ve suyun tıpkı canlılığın kaynağı oluşu gibi aile de insan varlığının da devamının kaynağını oluşturur.

Bu kaynak kurursa insanlık da kurur. Bu kaynak bulanırsa toplumlar da bulanır ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. 

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