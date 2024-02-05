Ailenin son bağı da koptu

CHP ve yandaşları ile arka bahçesi konumundaki feminist oluşumların ısrarla savunduğu Batı’dan devşirme yasalar, 6284 sayılı kanun, çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi dayatmalara enkaza dönen aile birliğine son darbe, Anayasa Mahkemesi’nin “evlenen kadının kocasının soyadını alacağı” hükmünü etmesiyle vuruldu. Aile bütünlüğünü tehdit eden bu soyadı serbestisine STK temsilcilerinden ve hukukçulardan eleştiriler geldi.

Evli iken bekar

akit’e konuşan Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Evlilik birliği içinde kadının ve erkeğin üstüne düşen sorumlulukları ‘hayat müşterektir’ söylemiyle iyice laçkalaştıran sözde özgürlükçü feminist zihniyete hizmet edenler, şimdi de aile varlığının en önemli unsuru olan soyadı birliğini sonlandırdılar. Gözünüz aydın feministler, LGBTİ’liler, evli iken bekâr gibi gezmek isteyenler. Artık çocuklar babasının soyadını taşıma veya annesinin soyadını taşıma arasında tercih yapacaklar. Böylece ailedeki ‘baba’ kavramı yok edilecek.”

Yabancılaşma artacak

Avukat Derya Göz de şunları dile getirdi: “Annenin soyadının farklı olması çocuk ile anne soyadının değişik olması, toplum içinde çocuğun idrak çağına geldiğinde annesinin soyadının kendisinden ve babasından farklı oluşunun farkına vardığında bu durumu sorgulamaya girecektir. Bir çocuğun okul kaydı, gezi programı, otel kayıtları, yurtdışı giriş çıkışları vs durumlarda soyadının farklı olması, yabancılaşmanın önünü açacaktır. Bu durumdan çocuk hem psikolojik hem sosyolojik olarak olumsuz etkilenecektir. Çocuğun aile içinde aidiyet hissi ve ait olma duygusunu kaybedeceği, annesinin soyadı ile kendi ve babasının soyadının farklı olması nedeniyle ileride telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşturulacağı aşikardır.”