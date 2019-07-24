0553 313 94 23

Aileleri ikna etti! 2 terörist teslim oldu

Van'da aileleri tarafından ikna edilen, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist jandarmaya teslim oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
Aileleri ikna etti! 2 terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist, ikna sonucu teslim oldu.

Teröristler, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
  1. Şırnak
  2. Van
  3. van
  4. teslim olan teröristler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite adayları en çok "hukuk" ve "tıp" alanlarını araştırdı
    1. Üniversite adayları en çok "hukuk" ve..
    2. AK Parti İl Başkanı Özcan..
    3. Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor
    4. Temiz havada yürüyüş yapmak neden..
    5. Musabeyli ilçesinde Curling takımı..
    6. Aileleri ikna etti! 2 terörist teslim..
    7. Tatvan antik kentinde önemli bulgular..
    8. Batı illerine kaçak sigara sevkiyatı..
    9. Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı’nı..
    10. Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası"..
    11. CHP-HDP ittifakını derinleştiriyorlar!..
    12. Meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması
    13. Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti
    14. ’İnsanlık İçin İnovasyon’ konferansı..
    15. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    16. EXPO’nun fikir babası Gürgüç yaşamını..
    17. Para Atıcılık Dünya Kupası
    18. Ayanbey Sokak asfaltlama çalışması..
    19. Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı..
    20. Güvenlik İş Sendikası gazeteciler..
    21. İstanbul’dan, Balıkesir’e uyuşturucu..
    22. Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    23. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip..
    24. Çin'in 'Beyaz Kitap' raporunda skandal..
    25. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet..
    26. Kyle Wiltjer, Türk Telekom’da
    27. Devleti ve milleti için serden..
    28. Demirci’deki yatırımlara yerinde..
    29. Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir..
    30. TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?