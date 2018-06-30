Aileler dikkat! İnternetin karanlık yüzü ortaya çıktı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, BM tarafından haziran ayında düzenlenen toplantıda, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporu açıklandı.

Viyana'daki toplantıya katılan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM uzmanları tarafından tüm dünyadaki uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili hazırlanan rapor sayesinde önlemler alındığını, farkındalık oluşturulduğunu ve uyuşturucudan uzak bir dünya için kampanyalar düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ve Yeşilay'ın BM'de önemli görevleri olduğunu aktaran Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Gücü var. Biz orada Avrupa ve Orta Asya bölgesinin temsilcisiyiz." dedi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDA ARTIŞ VAR

Dünyada genel olarak uyuşturucuya eğilimde artış olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şöyle ki kullanıcı sayısı geçen yıl hazırlanan raporda dünyada 250 milyonken bu yıl 275 milyona çıktı. Buna göre, dünyada uyuşturucu kullanımında yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış özellikle sentetik uyuşturuculardan oluşuyor. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada önemli olan bir başka konu ise uyuşturucunun yasallaştırılması. Bazı ülkelerde esrar başta olmak üzere uyuşturucuların yasallaşması, suç olmaktan çıkarılması önemli bir konu. Bu uygulamalar çok masum değil. Bu yasallaşma, uyuşturucu kullanımında gençleri teşvik edici olabiliyor. Tabii biz bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz."

İNTERNETİN KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

BM'nin raporunda en ilginç çeken noktalardan birinin de internet üzerineden uyuşturucu satışı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İnternetin karanlık yüzü, uyuşturucu satışında da ortaya çıktı. Toplumlar, kendi gençlerini, geleceklerini nasıl koruyacağını üzerinde çalışıyor. Ama internetin bu çirkin yüzünü engellemek kolay olmuyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, internet aracılığıyla ciddi miktarda uyuşturucu ticareti yapılması tespitinin, ilk kez bu yıl Viyana'da düzenlenen toplantıda uluslararası bir rapora girdiğini anlattı.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir ülke konumunda dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye, uyuşturucu yakalamaları konusunda dünyada en üst sıralarda. Uyuşturucu ticaretinde Asya ve Avrupa arasında transit ülkeyiz. Genç nüfusumuz fazla olduğu için artık tüketim ülke konumuna da geçtik. Dünyadaki eroin üretiminin önemli bir kısmı Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde gerçekleşiyor ve batı ülkelerine transfer oluyor. Burada tabii en önemli yol Türkiye. Geçen seneye göre üretimde de çok ciddi bir artış oldu. Afganistan ve çevresindeki uyuşturucu üretiminde yüzde 100 ile 150 arasında bir artış olduğu görülüyor. Tabii bu uyuşturucu piyasaya belli yollarla gidiyor. Bu transit yollardan biri de Türkiye."

Yılmaz, sadece polisiye tedbirlerle uyuşturucuyla bir yere kadar mücadele edildiğini, Türkiye'de Yeşilay'ın yanı sıra diğer sivil toplum örgütlerinin de uyuşturucuyla mücadeleye katılması gerektiğini sözlerine ekledi.