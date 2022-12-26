Aileler aman bu oyuna dikkat! Sonu kötü olabilir...

'Mavi Balina' oyunu ile birçok çocuk ve gencin hayatını karartan oyunlara bir yenisi daha eklendi. Şimdiki tehlikenin adı ; Yandere Simulator... Uzmanlar aileleri uyardı ve "Dijital detoks yaparak çocuklarla birlikte aktiviteler planlanmalı" dedi.

Ortaokul ve lise çağındaki çocukları hedef alan simülasyon oyunu (Yandere Simulator) hayatları karartıyor. Mersin'de geçtiğimiz aylarda 7. sınıf öğrencisi bir çocuğun okul tuvaletinde öldürülmesiyle gündeme gelen simülasyon oyununda benzer cinayet sahnesinin yer alması tüyler ürperten gerçeği ortaya çıkardı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Milyonlarca oynayanı ve izleyeni olan simülasyon oyunu henüz küçük yaştaki çocuklara adeta öldürme teknikleri veriyor ve öldürmeye teşvik ediyor.

Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı, bu tarz oyunların saldırganlık eğilimi olan bireyleri tetikleyerek istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirterek, "Sanal dünyanın kontrolü çok zor bir dünya. Ancak gerçek hayat gibi kanun ve yönetmeliğe uygun olması gerekir" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, oyunda yaş sınırı +18 olarak belirtilmiş olsa da, gelişim çağındaki çocukları için potansiyel tehdit olduğunu kaydederek, "Çocukların fan sayfaları oluşturması tehlikenin boyutlarını açık bir şekilde gözler önüne sermekte. Okullarda çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmeli.

Aile içi iletişim güçlendirilmeli, ebeveynler dijital çağda iyi birer gözlemci olması, çocuklarını takip etmeli. Dijital detoks yaparak çocuklarla birlikte aktiviteler planlanmalı" ifadelerini kullandı.