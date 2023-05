Ailecek huzurlu bir tatilin sırrı: Club Familia Çeşme

Ailelerin pek çoğu, koşuşturmacayla geçen kışın ardından kaliteli bir tatil yapmanın hayalini kurar... 1990’ların başlarından itibaren ülkemizde muhafazarkar tatil anlayışı sunan tesislerin sayısı bir hayli arttı. Türk aile yapısına uygun tatil hizmeti sunan ve konumuyla ön plana çıkan Club Familia Çeşme, 2004 yılında kapılarını açtı. Alternatif tatil denildiğinde son 19 yıldır akla gelen ilk tercihler arasında yer alan Club Familia Çeşme’yi rakiplerinden ayıran en önemli özellik ise tesisin merkezi konumu ve denize sıfır özelliği...

Ulaşımı son derece kolay

Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km mesafede bulunan Club Familia Çeşme tüm aileniz için keyifli bir tatil vadediyor. İzmir’in en popüler ilçelerinden olan Çeşme’ye özel aracınızla ya da toplu ulaşımla kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Tesise adım atar atmaz sizi yemyeşil bir doğa ve masmavi bir deniz karşılıyor. Türkiye'nin oksijen oranı en bol olan bölgesinde yer alan tesis aynı zamanda tarihi ve turistlik yerlere son derece yakın.

Mavi bayraklı plaj

Tatil denildiğinde akla hiç kuşkusuz ‘Güneş, deniz ve kum’ gelir... Club Familia Çeşme’nin mavi bayraklı plajı hem sizin hem de çocuklarınızın unutulmaz bir tatil geçirmesini sağlayacak. Dini hassasiyetler gözetilerek hazırlanan tesiste kadınlar ve erkekler için ayrı alanlar bulunuyor.

Kadınlar için özel palj

Tesiste kadın misafirlere pek çok ayrıcalık sunuluyor. Türkiye’de başka hiçbir tesiste kadınlara ayrı bir plaj bulunmazken Club Familia Çeşme’de hanımlara özel bir plaj mevcut... Bu alan hanımların rahatça denize girip güneşlenebilmesi için düzenlenmiş durumda. Ayrıca kadınlar için yarı olimpik, deniz suyu ile doldurulmuş havuzlar bulunuyor. Aqua park ile hem çocuklar hem de hanımlar tatilin tadını doyasıya çıkarma imkanı buluyor.

Helal gıda hassasiyeti

Tesis, her şey dahil sistemiyle hizmet sunuyor. Pek çok tesisin dikkat etmediği ‘Helal gıda’ anlayışı Club Familia Çeşme’nin adeta can alıcı noktası durumunda. Tesiste helal gıda hassasiyeti korunurken alkollü içecek servisi yapılmıyor. Tesiste; kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği açık büfe olarak sunuluyor. Misafirler için her gün Türk ve Osmanlı mutfağının birbirinden leziz yemekleri hazırlanıyor. Yemek saatleri haricinde gün içerisinde aperatif lezzetler de hazırlanıyor. Yorgunluk kahvenizi dilerseniz plajda dilerseniz de ağaçların gölgesinde yudumlayabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konforlu odalar

Club Familia Çeşme’de 1’i kral dairesi, 5’i suit, 18 adet ekonomik, 58 adet standart, 31 adet havuz manzaralı, 81 adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe odası olmak üzere toplam 235 oda bulunuyor. Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği tesiste, rüya gibi bir tatil sizi bekliyor.