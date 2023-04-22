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Gündem Ailecek CHP'yi sildiler! Bakan Hulusi Akar tebrik etti
Gündem

Ailecek CHP'yi sildiler! Bakan Hulusi Akar tebrik etti

Yeniakit Publisher
2023-04-22 20:35:00 - 2023-04-22 20:35:54

Kayseri'de yıllardır CHP’ye oy verdiklerini söyleyen bir vatandaş, teröristlerle yaptıkları kirli ittifaktan dolayı artık CHP’ye oy vermeyeceklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Allah razı olsun" diye karşılık verdi.

AK Parti'nin Kayseri'den milletvekili adayı gösterdiği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akar’ın seçim çalışması yürüttüğü Kayseri’de yıllardır CHP’ye oy verdiklerini söyleyen bir vatandaş, teröristlerle yaptıkları ittifaktan dolayı artık CHP’ye oy vermeyeceklerini belirtti.

Bakan Akar da "Allah razı olsun" diye karşılık verdi.

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