Ailece karantinadaydılar! Karantinadaki hasta evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fikret Doğruyol, testi pozitif çıkan eşi ve oğlu ile karantinada olduğu evde ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi'ndeki evinde emekli Doğruyol'un odasından dışarı çıkmamasından şüphelenen aile bireyleri yanına gitti. Doğruyol'u yatağında hareketsiz bulan eşi ve oğlu, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğruyol'un, önceki akşam rahatsızlandığı ve eve gelen sağlık ekiplerince yapılan testinin sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.