Ailece futbolcular!

Yeşil-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Alpay, sporla iç içe bir aileden geliyor. Karşıyaka’nın orta sahadaki dinamosu Alpay Eroğlu, başarılı teknik adam Hüseyin Eroğlu’nun yeğeni. Babası yıllarca yardımcı antrenörlük yapan Alpay’ın ağabeyi de İngiltere’de scout olarak çalışıyor.

Sezonun henüz başı olmasına rağmen şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın orta sahadaki dinamolarından Alpay Eroğlu, futbol kökenli bir aileden yetişme. Alpay'ın amcası Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Samsunspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği gibi önemli kulüpleri çalıştıran Hüseyin Eroğlu. Babası Halit Eroğlu ise Hüseyin Eroğlu'nun yıllarca yardımcılığını yaptı. Alpay'ın ağabeyi Atalay Eroğlu da 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni 1.'likle tamamladı. Ardından stajını İngiltere'de Crawley Town'da tamamladı. Ve şu an Crawley'de 2020 yılından bu yana scout, takım ve rakip analizi görevini sürdürüyor.

'HEM ŞANS HEM SORUMLULUK'

"Futbolun içinde olan bir aileden gelmek benim için hem büyük bir şans hem de bir sorumluluk" diyen Alpay Eroğlu, "Küçük yaşlardan itibaren oyunun ruhunu, disiplinini ve emeğin değerini öğrenerek büyüdüm. Bu ortam bana sadece futbolu değil, mücadele etmeyi ve pes etmemeyi de öğretti. Ailemin tecrübelerinden ilham alarak kendi yolumu çizmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Sezon başında Kütahyaspor'dan Kaf-Kaf'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha, 9 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist katkısında bulundu. Altınordu altyapısından yetişen Alpay, Altay, Kızılcabölükspor, Adıyaman FK ve Efeler 09 formaları da giydi.

'MAÇLARDAN SONRA HEMEN AMCAMI VE BABAMI ARIYORUM'

Aile içinde zaman zaman kariyeriyle ilgili konuştuklarını aktaran 24 yaşındaki Alpay Eroğlu, "Maçlardan sonra amcamı ve özellikle babamı arıyorum. Sağ olsunlar maçlarımı izleyip yakından takip ediyorlar. Bazı pozisyonları birlikte analiz ediyoruz. 'Şurada şöyle yapsan daha iyi olur, bu konuda eksiğin var, şunu geliştirmelisin' gibi fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ailede futbol zaten her zaman ortak konu oluyor. Çok takım odaklı değil ama genel futbol üzerine sürekli konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.