Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi: Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Aile Destek Programına, çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini açıkladı. Bakan Yanık paylaşımında, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık paylaşımında detayları da açıkladı.

İşte detaylar

Çalışanlarımız:

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla;

Özel sektör çalışanları:

Esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.

Emeklilerimiz:

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla;

SSK emeklileri

BAĞKUR emeklileri

Emekli Sandığı emeklileri

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

"Ödemeler bu cuma başlıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık paylaşımında, "Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e!" ifadelerini kullandı.