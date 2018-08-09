Aile saadeti için izlemeniz gereken 8 adım

Aile üçlü bir saç ayağından oluşmaktadır. Saç ayağının bir ayağı anne, bir ayağı baba ve bir ayağı da çocuklardır. Çocuklar bu saç ayağının iki ayağının varlığıyla kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissediyor.

Bilim adamlarına göre aile mutluluğu ve sağlam bir aile için yapılması gereken 10 kural ve önerileri sizin için derledik. İşte o kurallar:

1- YEMEKLERİ BERABER YEMEK

Aile fertlerinin sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini birlikte yemeleri aile bağlarını güçlendiriyor. Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da yemek yerken televizyonun kapatılması, cep telefonlarının da masadan uzaklaştırılmasıdır.

2- KISA GEZİLER YAPMAK

Çocuklarınızla ve eşinizle evinizin etrafında 20-30 dakikalık kısa geziler, yürüyüşler yapın. Onlarla dışarı çıkın. Yürüyüş yaparken sohbet edip, fıkralar, hikayeler anlatın. Çocukların konuşmalarını dinleyin, küçük şakalaşmalar yapın. Belki de kovalamaca oynamak harika bir şey olabilir. Buna benzer küçük aktiviteler aile mutluluğunuzu pekiştirecektir.

3- ÇOCUKLARIN OKUL HAYATINA DESTEK VERMEK

Çocuklarınızın her türlü hareketini takip edip, sınırlamadan okul hayatıyla ilgilenin. Onların ödevlerini, o günkü işledikleri konuları sorun ve aldığı notlarla ilgili konuşun. Notlarından ötürü yargılamaktan kaçının.

4- İNTERNET KULLANIMINI KONTROL ETMEK

Aile fertleri olarak anne, baba ve çocukların internet, telefon ve dijital oyunları kontrol altına alınmalı. Birlikte vakit geçirebileceğiniz en azından 30 dakika süre ile bunları kapatmalı ve ailecek sohbet edilmelidir.

5- HAYATA POZİTİF YAKLAŞMAK

Medyadaki negatif haberler, aile sorunları ve ekonomik sorunlar gibi konularda eşler ve çocuklar hayata pozitif yönden bakabilmeliler. Sorunların geçici olduğu ve sabır etmek gibi kavramlarla eşler birbirini ve çocukları pozitif yönlendirmelidir. Aile mutluluğu için her sorunun bir çözümü olduğu ve nasıl aşılabileceği konuşulmalıdır.

6- İŞ YERİNİZE VE OKULA GÜVENMEK, SEVMEK

Hepimiz çalıştığımız yerleri, çocuklarımız da okullarını sevmeli ve o mekanları evimiz gibi görmeliyiz. Zira hayatımızın büyük bölümü bu mekanlar da geçmektedir. Baba ve anneler iş yerlerinde kurulan dostluk ve arkadaşlıklarla huzurlu ve mutlu olurken çocuklarda okul arkadaşları ve öğretmenleri ile mutlu olmalılar.

7- AİLE İÇİNDE OTORİTERLİK

Aile fertleri arasında herkesin yeri ve konumu vardır ve hepsi de çok değerlidir. Dolayısıyla babanın, annenin konumuna saygı gerektiği gibi çocukların konumuna da saygı göstermek gerekir. Eğer evde kurallar açık ve net bir şekilde belirlenir, karar alınır ve uygulanırsa ailede otorite sorunu olmaz, bundan dolayı aile mutluluğu yakalanır. Çocuklara yol gösterirken, onları rencide edip, "ben dediğim için yapacaksın" gibi emirler vermeye gerek kalmaz. Çünkü ailede otorite tek kişi değil konumuna ve hakkına göre herkestir. Aile fertleri bu kuralları uygulayınca gereksiz kavgalara ihtiyaç kalmaz.

8- GEÇMİŞİNİZİ DÜŞÜNMEK

Aile fertleri zaman zaman kendi geçmişlerini düşünmeli ve çocukları ile, eşi ile ilgili konularda kıyaslama yapmaktan kaçınılmalıdır. Zira bazı şeyler değişmiş olabilir. Geçmiş bazı konular günümüz şartlarına uymayabilir. Dolayısıyla çocukluğunuzu onların çocukluğu ile kıyaslarken farklıkları göz önüne alınmalıdır.