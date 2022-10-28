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İSLAM Aile nasıl korunur? İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli uyarı
İSLAM

Aile nasıl korunur? İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli uyarı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ailenin danışma merkezleri ile değil, İslami değerlerin anlatılarak korunabileceğini ifade edip Müslümanlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 23:18:00 - 2022-10-28 23:23:42
Aile nasıl korunur? İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli uyarı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son yıllarda sayıları artan aile danışma merkezlerine dikkat çekerek Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin danışma merkezleri ile değil İslami değerler ile ayakta tutulabileceğini dile getirdi.

Şenocak mesajında şu ifadeleri kullandı:

Aile, daha fazla aile danışma merkezleri açarak değil, erkeğe de kadına da evi iman, namaz, iffet, haya, tesettür ve mahremiyet sütunları üzerinde kurmaları gerektiği anlatılarak korunur. Aksi bütün ameliyeler bataklığı bırakıp sivrisinekle uğraşmaktır.(SÖZÜM MÜSLÜMANLARADIR)

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