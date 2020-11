Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "20 Kasım itibarıyla 234 kadın, aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybetmiştir" - "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin, fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Ayıptır" - "Panik butonu gibi çalışan bu uygulamayı (KADES) bugüne kadar indiren kişi sayısı 620 bin 829'dur, inancım odur ki, biz en yakın zamanda, bu hafta vesilesiyle bu rakamı 1 milyona çıkaralım" - "Yaklaşık 24 bin aile içi ve kadına yönelik şiddet olayına KADES sayesinde müdahale edilmiş ve olası bir can kaybı veya şiddet olayı engellenmiştir" - "Her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin herkes tarafından rahat bir şekilde takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanları ve bu meseleye katkı koymak bir tarafa çelme atmak için elinden geleni yapanları üzülerek ve ibretle seyrediyorum"