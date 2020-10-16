Aile hekimleri, iş güvencesi için düzenleme bekliyor

Özer, yaptığı açıklamada, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi olmadığına değinerek, sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışılmadığında, uzun süreli tedavi sürecinde ve vatani görev süresinde sözleşmenin fesh edildiğini, ayrıca aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştirilmediğini anlattı.



Kıdem tazminatı hakları yok



Kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığını kaydeden Özer, taleplerini şöyle sıraladı: “Sağlık sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. Bir sözleşme dönemi çalışan aile hekimliği çalışanları çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimliği ile sözleşme imzalayabilmeli. Vatani görev ve doğum sonrası için ücretsiz izin hakları verilmeli.”