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Aile hekimi, takla atan araçtan yara almadan çıktı

Sivas'tabir traktörle çarpıştıktan sonra takla atan aracın sürücüsü aile hekimi, kazadan yara almadan kurtuldu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:07
Aile hekimi, takla atan araçtan yara almadan çıktı

Sivas'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi. Otomobilin sürücüsü aile hekimi Semih Dinç, olayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Dinç (40) yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobil ile Sami Evci idaresindeki 58 AP 553 plakalı traktör bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi. Aile hekimi olan otomobil sürücüsü Semih Dinç, yolda ters dönerek duran araçtan yara almadan çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:07
  1. Sivas
  2. trafik kazası
  3. Semih Dinç

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