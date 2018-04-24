Aile hekimi evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel'den (29) iki gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi.

Bunun üzerine Sağlık Müdürü ve bir grup meslektaşı, yanlız yaşadığı evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine evin balkonundan içeri giren meslektaşları, Merve Özegel'in yerde cansız bedenini buldu. Özegel'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Merve Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel'in ailesinin de Mersin'de yaşadığı belirtildi.