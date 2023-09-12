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Yerel Aile gibi görünüp hırsızlık yaptılar, çaldıklarını bebek arabasına sakladılar
Yerel

Aile gibi görünüp hırsızlık yaptılar, çaldıklarını bebek arabasına sakladılar

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:06:00 -
Aile gibi görünüp hırsızlık yaptılar, çaldıklarını bebek arabasına sakladılar

Sultangazi'de aile gibi görünerek mağazaya giren 3 kişi, çaldıklarını yanlarındaki bebek arabalarına sakladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de 2'si kadın 3 kişi aile gibi görünerek caddede gezmeye başladı. Dikkat çekmemek için ise yanlarına aldıkları 2 ayrı bebek arabasını kamuflaj olarak kullanan şüpheliler, cadde üzerindeki mağazalara tek tek girerek kıyafet çaldı. Bir süre sonra mağazalardan birinde çalışan personelin boş askılığı fark edip durumu bildirmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mağaza sahibi, tespit ettiği hırsızları başka bir mağazada aynı şekilde hırsızlık yaparken yakaladı. Çaldıklarının parasını alan mağaza sahibi ardından şüphelileri serbest bıraktı.

Mağaza sahibi Fatih Oğuzhan, "Bir hanımefendi geliyor pantolon çalıyor, ödeme yapmadan çekip gidiyor. Bugün yine aile görünümlü hırsız erkek küpeli, kadın var, yanında kızları var. İki tane çocuk arabası var, çocuk arabalarında bebekler var. 3 tane ürün çalıyor ve çocuğun altına yerleştiriyor ürünleri. Yan komşudan bir tane takım çalıyor. Biraz daha ileriye gidiyor ileride çocuk takımı çalıyor. Tekrar başka bir mağazadayken gidip yakaladım onları. Ürünleri buldum ve parasını aldım ama Sultangazi'de bu olaylar bitmiyor. Artık bıktık, gerçekten usandık. Sürekli başımıza geliyor, genelde yakalıyoruz ama kaçırdığımız da oluyor. Emeğimiz çalınıyor. Bu olaylardan çok rahatsızız. Bizden 420 lira, yan komşudan 500 lira, çocuk mağazasından 200 lira değerinde kıyafet çalıyor. Tabii yakalamasaydık devam edecekti, cadde boyu yakalayınca kaçtılar" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Dikkat çekmemek için yanlarına aldıkları bebek arabaları ile cadde üzerindeki mağazalara girerek kıyafet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde 3 hırsızın çaldıkları kıyafetleri bebek arabasına saklayarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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