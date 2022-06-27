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Ekonomi Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:13:00 -
Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla beklediği konularda kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile destek programıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır. 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diyabet hastası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülün tedavisi gören çocuklarımızdan 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz cihazı veya ikame cihaz temin edeceğiz. Yaşlı ve engelli bakım projelerini milli programa dönüştüreceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir” dedi.

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