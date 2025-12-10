Aile Destek Merkezi hobileri kazanca dönüştürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara hem mesleki beceri kazandıran hem de ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayan önemli bir dönüşüme imza atıyor.

Ücretsiz kurslarda eğitim

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara hem mesleki eğitim hem de ekonomik kazanç imkanı sundu. Devlet desteğiyle yürütülen merkezde kadınlar, geleneksel el sanatları, dikiş–nakış ve hobi kurslarıyla üretim yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. Özellikle annelerin de meslek sahibi olabileceği ücretsiz kursların verildiği merkezde çocuklara bakım desteği verildiği belirtildi.

Merkezin Koordinatörü Dilara Şimşek, burada 50 kursiyerin aktif olarak eğitim aldığını belirterek, "Kadınlarımız hem dikiş-nakış hem de el sanatları alanında faaliyet gösteriyor. Üç aylık dönemler hâlinde eğitim veriyoruz. Ailelerimiz evde vakit geçirmek yerine burada üretime katılıyor. Çocukları anaokulu biriminde güvenle eğitim alırken anneler de rahatlıkla kurslarını tamamlayabiliyor" dedi.

Aile destek eğitimcisi Arife Tilki ise, "Kadınlarımıza mesleki eğitimin yanı sıra aile içi iletişim, çocuk mahremiyeti ve aile sağlığı gibi konularda da eğitimler veriyoruz. Amacımız kadının güçlü olması, güçlü kadın demek güçlü aile yapısı demektir" ifadelerini kullandı.

Hobileri ekmek kapısına dönüştü

Kursa katılanlardan Gözde Yiğenoğlu, öğrendiklerini gelir kapısına dönüştürdü. Yiğenoğlu yeni yıl öncesi özel tasarımları satış için hazırladığını ifade ederek " Burada el sanatlarıyla ilgili çok şey öğrendim. Ürettiklerimi sosyal medya üzerinden satışa başladım ve gelir elde ettim. Hayalim kendime ait bir butik açmak. Geleneksel baskı ve Osmanlı motifleri işliyorum; runner, kırlent gibi birçok ürün üretiyorum" diye konuştu.

İlk dikiş makinelerini aldılar

Kursa annesinin tavsiyesi ile birlikte katılan Aleyna Demir iki yılda kendi tasarımlarını yapabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Anne kız üretime geçtiklerini anlatan Demir" Annemin tavsiyesiyle kursa başladım. Burada hem el sanatları hem dikiş kursuna devam ediyorum. Annemle birlikte ürettiklerimizi satarak ilk dikiş makinemizi aldık. Abiyeler ve kendi tasarım ürünlerimi üretiyorum. Hem internetten hem evden sipariş alıyorum. Devletimizin sunduğu imkânlar sayesinde yapabiliyorum. Bizlere hazır vermek yerine balık tutmayı öğretti" dedi.

Anne Fatma Demir de "Hem maddi hem manevi anlamda çok faydasını gördük. Kızımla birlikte kendi kıyafetlerimizi dikiyor, sipariş alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Birgül Yılmaz ise dikiş makinesiyle ilk kez merkezde tanıştığına vurgu yaparak, kurs sayesinde pek çok ürünü dikebilir hâle geldiğini anlattı.