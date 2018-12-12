Aile danışmanı Dr. Erkut Erdoğan Aile Bakanlığı’na seslendi: Çocuk haczi bir insanlık suçudur

Taha Emre Özdemir Ankara

Çocuk haczini 'utanç' olarak adlandıran aile danışmanı Dr. Erkut Erdoğan, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, "Çocuk Haczi bir insanlık suçudur. En büyük insan hakkı ihlalidir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bu uygulamanın kaldırılması çağrısında bulunan Erdoğan, boşanmalarda yaşanan durumu şöyle değerlendirdi:

Boşanma süresi başladığı andan itibaren çocuklar bunu hisseder ve yaşananlardan etkilenirler. Çocuk kendisini anne ve babasının yanında tamamlar. Şimdi burada anne ve babanın boşanması çatışmalı olmasa bile çocuğun üzerinde onarılması çok zor etkiler bırakır. Evlilik eğer çatışmalı bir süreçte devam ediyorsa bu çatışma çocuğu daha fazla etkileyeceğinden ayrılma önerilebilir. Çiftler birbiri ile geçinemiyorsa, saygı ve sevgi kaybedilmişse bu durumda ayrılık aile bireyleri için en olumlu adımdır. Çocuğun bu çatışma ortamında büyümesi ona daha çok zarar verecektir. Günümüzde birçok evlilik zaruriyetler sebebi ile devam ediyor ve bu sebeple çocuğa yansıyan travmalar oluyor.

Boşanma karşılıklı saygı ile gerçekleşirse çocuk bunu atlatabilir

Eğer boşanma karşılıklı saygı ve sevgi halinde medenice gerçekleşmişse ve anne baba ortak velayet konusunda uzlaşı sağlamışsa, çocuk bundan çok fazla zarar görmez. Tabii ki doğal olarak anne ve babasının ayrılması onu bir noktada etkileyecektir ancak ebeveynlerin rol model olarak ona sorunları doğru bir biçimde anlatması çocuklarının bu duruma adapte olmasını kolaylaştıracaktır. Eğer anne ve babanın öfkesi çocuğa yansıyorsa; şiddetli travmaları beraberinde getirecektir. Özellikle velayeti elinde bulunduran tarafın diğer tarafa yapacağı saldırılarda çocuğun bir silah olarak kullanılması onun diğer ebeveynine yani velayeti elinde bulundurmayan tarafa yabancılaşması sonucunu doğuracaktır. Bu yabancılaşma neticesinde de çocuk; rol model eksikliğinden dolayı toplum içerisinde kendisine yer bulamayacak ve uyuşturucu, alkol veya benzeri, ismini koymak istemediğim uçuruma doğru gidecektir.

Utanç belgemiz: Çocuğun haczi

Kanunen İcra İflas Yasası'na göre ülkemizde birçok şeye el konulamazken, boşanma sonrasında çocuklar haczedilebiliyor. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Boşanma sonrasında ortaya öfke çıkmış ise velayeti elinde bulunduran taraf çocuğu silah olarak kullanarak diğer tarafa onu göstermiyor. Velayeti elinde bulundurmayan tarafta çocuğundan kopmamak için onu icra yoluyla almak zorunda kalıyor. İcra dairesine gidiyor ve önce bir icra dosyası açtırıyor. Borçlu kısmına velayeti elinde bulunduran taraf, alacaklı kısmına velayeti elinde bulundurmayan taraf ve haczedilecek 'Mal' kısmına da çocuğun ismi yazılıyor. Ülkemizdeki en büyük insan hakkı ihlali, insanlık suçu bu belgede yazıyor. Bu belge bizim utanç belgemizdir.

Devlet çocuğun doğumu gerçekleştikten sonra o süreci takip eder. Mesela bebek ölü doğduysa bunu araştırır. Ölüm, doğumdan sonra gerçekleştiyse cinayet olarak inceler. Yani aslında çocuğun velayeti doğduğu anda devlete aittir. Topluma en faydalı olacağı, en sağlıklı büyüyeceği yer anne ve babasının yanında olduğundan velayeti onlara verir. Ancak çatışmalı bir süreç başladığında yüzde sekseni kadına olmak üzere velayeti tek tarafa devreder. Devletin yapması gereken boşanmalarda çözüm önerilerini kontrol etmektir. Devlet çatışmaya düştüğümüz noktalarda çözüm üretmekle mükelleftir. Kanunların boşanmalarda ortak velayet düzenini sağlaması gerekir. Bir insan çocuğunu neden mal gibi haczetsin? Devletin üzerine düşen, ortak noktayı bulmak ve çözüm önerilerini sunabilmektir.

Çocuk haczi bir insanlık suçudur

Boşanma davası açıldığı anda Aile Bakanlığı'nın bu süreci takip etmesi gerekir. Tüm anlattıklarımda devletten kastımda zaten Aile Bakanlığı'dır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, boşanma sürecinde onları ziyaret etmeli, engelleyebiliyorsa boşanmayı engellemeli, eğer bunu yapamıyorsa boşanma sonrasında ortak noktayı bularak çatışmayı en aza indirgemeli ve çocuğun göreceği zararlar noktasında önlem almalıdır. Çocuk tacizi bir insanlık olduğu gibi boşanma olaylarındaki çocuk haczi de bir insanlık suçudur. Boşanma ve sonrası şube müdürlükleri kurulmalı ve her şeyden önce çocuk haczi rezaleti ortadan kaldırılmalıdır.