Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler’e 32 milyon çağrı

“Alo 183” hattıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu hattımıza kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetlerimizin yanı sıra çeyiz yardımı, kadın istihdamı gibi konularda da müracaatlar oluyor. Bu kapsamda 2020 yılında ‘Alo 183’ hattımıza 1,4 milyon çağrı geldi” dedi. Bakan Selçuk, “Alo 144” hattıyla şartlı eğitim ve sağlık, gıda, engelli aylığı ve eşi vefat eden kadınlara destek gibi sosyal yardımlar konusunda vatandaşlardan gelen çağrıları cevapladıklarını belirterek, bu hatta geçen yıl 8,1 milyon başvuru yapıldığını kaydetti.



“Alo 170”e kısa çalışma ödeneği soruldu



“Alo 170” hattına da vatandaşların sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili konularda yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: “Alo 170 hattımıza geçen yıl gelen çağrılar 2019’a oranla yüzde 57 artarak 23,3 milyona ulaştı. Burada vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, emeklilik işlemleri, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili sorularını çözüme kavuşturduk. Salgın döneminde özellikle İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği, kamu işçi alımları konularında yoğun çağrı geldi.”