  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için "YAGEP" projesini başlatıyor
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için "YAGEP" projesini başlatıyor

Bakanlık, gelecek yıl başlatılması planlanan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi ile Türkiye'ye özgü, bölgesel farklılıkların gözetildiği yeni bir yaşlı bakım modelini geliştirecek - Kurumsal bakımın yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerini odağa alan modelde, yaşlı vatandaşlar için sosyal hayatın içerisinde, aktif yaşlanmayı destekleyen yapı ve alanların oluşturulması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:16:58 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için "YAGEP" projesini başlatıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılacak "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" (YAGEP) ile bölgesel farklılıkların gözetildiği, Türkiye'ye özgü yeni bir yaşlı bakım modeli geliştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle gelecek yıl YAGEP'in hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaşlı vatandaşlar için özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin yaygınlaştırılması, aktif yaşlanma konularında yeni uygulamaların başlatılmasının hedeflendiği proje ile yaşlılara yönelik merkezi ve yerel kurumların kapasiteleri ve hizmet kaliteleri bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecek.

Bu amaçla projenin ilk ayağında yaşlılara hizmet veren 10 gündüz merkezinin güçlendirilmesine yönelik malzeme ve ekipman desteği sağlanacak.

- Türkiye'ye özgü yaşlı bakım modeli geliştirilecek

Bakanlık, proje kapsamında ayrıca "Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli"ni hayata geçirecek.

Söz konusu çalışmada kurumsal bakımın yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerini odağa alan, yaşlı vatandaşlar için sosyal hayatın içerisinde, aktif yaşlanmayı destekleyen yapı ve alanların oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlık, Türk aile yapısına uygun, bölgelerin özelliklerine göre farklılık gösterecek yeni bakım modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda farklı ülkelerdeki örnekleri de inceleyecek. Bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri de düzenlenecek.

Ayrıca Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ışık tutması amacıyla yaşlı bakım araştırması yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay