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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma süreleri 9 aya uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma süreleri 9 aya uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım-İş yönetici ve temsilcileriyle eğitim seminerine katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
  1. Bakan
  2. Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Anadolu Ajansı

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