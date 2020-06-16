  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:04:35 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı