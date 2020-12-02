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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı:

"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı" - "İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 04:16:44 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iş gücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan'ın kararıyla süresi uzatılan teşvik ve desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek."

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlara, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere hayırlı olması dileğinde bulundu.

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