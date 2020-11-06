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Aktüel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"
Aktüel

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:48:06 -
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz"
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