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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk SGK il müdürleriyle görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK il müdürleriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:09:08 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk SGK il müdürleriyle görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK il müdürleriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla video konferansda SGK il müdürlerimizi tebrik edip, pandemi sürecindeki çalışmalarımızı ele aldık. Sosyal Koruma Kalkanımızı daha da güçlendirmeye dair yapacaklarımızı konuştuk” ifadelerini kullandı.

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