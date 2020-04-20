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Aktüel

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk: “3. Faz başvurularımız başladı”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Destek Program modülü üzerinde 3.

2020-04-20 22:53:00 -
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk: “3. Faz başvurularımız başladı”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Destek Program modülü üzerinde 3. Faz başvurularının başladığını duyurdu.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3. Faz başvurularımız başladı. Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağız https://turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” dedi.

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